Galatasaray hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,()

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına devam etti.

Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen sarı kırmızılı takımda oyuncuların bir bölümü sağlık kontrolünden geçti. Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrol kapsamında Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Tarık Çamdal, Yunus Akgün, Boran Güngör, İsmail Çipe, Doğan Can Davas ve Berk Balaban'a çeşitli testler uygulandı.

Sarı kırmızılı takım, akşam saatlerinde ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yapılan idmanda anatomik adaptasyon ve core stabilizasyon çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, açma germe ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tolga Ciğerci, sağ ayak baş parmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek antrenmana katılmadı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.00'da ve 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

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