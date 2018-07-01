Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş...
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
YKS’nin ilk turu yapıldı
YKS’nin ilk turu yapıldı
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...

Galatasaray hazırlıklarına çift idmanla devam etti

İSTANBUL, () Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sabah bir idman yapan sarı kırmızılılar, antrenmana...

Galatasaray hazırlıklarına çift idmanla devam etti

İSTANBUL, ()

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sabah bir idman yapan sarı kırmızılılar, antrenmana hareket gelişimi üzerinde durulan bir çalışmayla başladı. Sonrasında koşu çalışmalarıyla devam eden sabah antrenmanın sonunda topla birlikte teknik çalışma gerçekleştirildi.
Günün ikinci antrenmanı ise saat 17.30'da gerçekleştirildi. İlk olarak kuvvet çalışmasıyla başlayan antreman, topla dayanıklılık çalışmaları üzerinde durularak devam etti. Antrenman, yenilenme koşusunun ardından yapılan açma germe ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Antrenmana, Tolga Ciğerci katılmadı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325