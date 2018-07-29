Galatasaray hazırlık maçında kazandı

Club Africain - Galatasaray: 0-1

İSTANBUL () - Galatasaray, hazırlık maçında Tunus ekibi Club Africain'i 1-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Tunus temsilcisi Club Africain ile karşı karşıya geldi. Rades Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede sarı kırmızılı takım, yeni transfer Henry Onyekuru'nun 90+3'üncü dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısında Tunus temsilcisinin futbolcuları, sarı kırmızılı oyunculara sert müdahalelerde bulunurken, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş, sahaya girerek oyunculara ve hakeme tepki gösterdi. Hakem bu olayların yaşandığı sırada oyunu bir süre durdurdu.