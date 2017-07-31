Galatasaray hazırlık maçında Akhisar ile berabere kaldı

Sezon öncesi ikinci yurt dışı kampı için Avusturya'da bulunan Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılar sahaya Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Selçuk, Belhanda, Sinan, Linnes, Donk, Gomis, Rodrigues ilk 11'i ile çıkarken Akhisar ise, Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Aykut, Soner, Olcan, Helder, Onur ve Henrique ile sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Belhanda'nın asisti ile Rodrigues'in attığı golle öne geçen Sarı Kırmızılı takım ilk yarıyı önde kapattı. Akhisar İkinci yarının başında Soner'in attığı golle eşiliği sağladığı hazırlık maçı 1-1'lik skor ile tamamlandı.

Galatasaray, hazırlık kampının ikinci maçında 5 Ağustos Cumartesi günü Hertha Berlin ile karşılaşacak.

Görüntü Dökümü

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-Karşılaşmadan görüntüler

Serhan TÜRK/Bad Waltersdorf-