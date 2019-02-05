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Galatasaray, Hatayspor maçına hazır

Maicon arkadaşlarıyla vedalaştı Emre Akbaba maç kadrosunda İSTANBUL,() - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.  Florya...

Galatasaray, Hatayspor maçına hazır

Maicon arkadaşlarıyla vedalaştı

Emre Akbaba maç kadrosunda

İSTANBUL,() - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. 
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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