Galatasaray - Halkbank: 3-0

İSTANBUL, ()
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut
GALATASARAY: Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Jack (Gizem Karadayı, Bihter Dumanoğlu, Ruseva, Nursevil Aydınlar)
HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Hande Naz Şimşek, Ramirez, Salas, Rachel (Derya Çayırgan, Simge Yalçın, Tutku Burcu Yüzgenç, Ceyda Durukan, Mariana)
SETLER: 25-20, 25-19, 25-19
SÜRE: 86 dakika (30, 27, 29)
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Halkbank'ı 25-20, 25-19, 25-19'luk setlerle 3-0 yenen Galatasaray, rakibine deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın ardından sahasında kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.
9 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak üçüncü maçın ardından yarı finale yükselen takım belli olacak.
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