Galatasaray, günün ikinci çalışmasını tamamladı

Serhan TÜRK / ANTALYA, ()

Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı çift idman ile devam etti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılılar sabah idmanında salonda çalışırken, akşam ise ilk 25 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanı sahada yaptı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan akşam idmanında futbolcular, üç grup halinde top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından iki gruba ayrılan sarı-kırmızılılarda bir grup dar alanda çift kale maç yaparken, diğer grup kontrol pas çalışması üzerinde durdu.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Sakatlığı bulunan Fernando Reges, takımdan ayrı salonda çalışırken, babasının vefat yıl dönümü nedeniyle pazar gününe kadar izin alan Bafetimbi Gomis, idmana katılmadı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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-İdmandan detaylar