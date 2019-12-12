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Galatasaray gözünü lige çevirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa arenasındaki macerasını dün gece oynadığı Paris Saint-Germain maçı ile noktalayan Galatasaray’da gözler artık Süper Lig’e ve Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi. Avrupa kulvarında bu sene oldukça başarısız...

SPOR 12.12.2019, 12:44
Galatasaray gözünü lige çevirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa arenasındaki macerasını dün gece oynadığı Paris Saint-Germain maçı ile noktalayan Galatasaray’da gözler artık Süper Lig’e ve Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi.
Avrupa kulvarında bu sene oldukça başarısız bir tablo ortaya koyan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak bir nebze de olsa taraftarına Şampiyonlar Ligi’ndeki hayal kırıklığını unutturmayı hedefliyor.
HEDEF DEVRE ARASINA KADAR 3’TE 3
Geçtiğimiz iki sezonun lig şampiyonu Galatasaray, Süper Lig’e de bu sezon istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 14 hafta sonunda ligde 23 puan ile altıncı sırada yer alıyor.
Devre arasında kadar oynayacağı 3 karşılaşmada da galibiyet hedefleyen Galatasaray, bu müsabakaların ilkinde cumartesi akşamı sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde son sırada yer alan rakibi karşısında mutlak kazanmayı hedefliyor.
Galatasaray’da bu mücadele öncesi kadrodaki sakat oyuncuların fazlalığı da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılarda Luyindama, Andone ve Adem bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Babel ve Feghouli ile dün oynanan Paris Saint-Germain mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Seri’nin durumu ise belirsizliğini koruyor.
Türk Telekom Stadyumu’ndaki müsabaka 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.
KUPADA ELENME TEHLİKESİ
Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası’nı 18’inci kez müzesine götürme başarısı gösteren Galatasaray’da bu sezonki kupa macerası da kötü başladı. Sarı-kırmızılılar, kupada 5’inci tur maçında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu.
Galatasaray’ın rakibi ile 17 Aralık Salı günü oynayacağı rövanş karşılaşmasında turu geçebilmesi için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor.
TERİM YİNE OCAK AYINI İŞARET ETTİ
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, dün UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Paris Saint-Germain ile oynanan karşılaşma sonrası yine Ocak ayındaki transfer dönemini işaret etti. Bu sezon sarı-kırmızılıların aldığı kötü sonuçlar ve sahada oynanan kötü futbol sonrası basın toplantılarında sıkça devre arasında bir transfer operasyonu yapılacağına dikkat çeken Terim’in bu yaklaşımının özellikle takımda yer alan yabancı futbolcular üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamın basın toplantılarında oyuncularına yönelik yaptığı eleştirilerin de yabancı futbolcuları rahatsız ettiği ve oyuncuların morallerinin bozulduğu kaydedildi.
Fatih Terim, son olarak dün gece oynanan Paris Saint-Germain maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, devre arası transfer döneminde takımda değişim olacağını ifade etti ve şu açıklamalarda bulundu:
"Bizim için acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı iyi olurdu. Umarım ki acı vedalardan iyi ve güzel hikayeler çıkarırız. Bizden iyiler, bunu kabul edelim, bunu bir şekilde söylüyoruz. Sıkletimiz farklı bu sene, bunu kabul edelim. Hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz, bunu da açıkça söylüyoruz. Allah nasip ederse Ocak ayında değişim kaçınılmaz. Birtakım şeyleri değiştirmezsek Galatasaray için sıkıntı olur zaten."

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