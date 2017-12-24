Galatasaray-Göztepe maçının ardından

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sinan Gümüş "Fatih Hoca gibi bir insanın bize katıldığı için çok mutluyuz. Galatasaray tarihini değiştiren bir hoca. Kendisi ile 2 gün çalışma fırsatımız oldu. Kendi oyununu bize gösteremedi. Hoca bize "İkinci devre, kampta bambaşka bir Galatasaray göreceksiniz" dedi. Mutlu olmamızı istedi. Yine sahada düşündüğümüzü yapmamızı istedi. 3-1'lik galibiyetle devreyi kapattık. İkinci yarı iyi bir kampla, iyi çalışmayla şampiyon olmak istiyoruz'' diye konuştu.



''HOCAM BUGÜN BANA BİR ANDA ŞANS VERDİ''



Gümüş, forma rekabeti ile ilgili olarak, ''Dönemler gelir, çok forma şansı gelir, dönem gelir forma şansı bulamazsınız. Biz profesyonel futbolcuyuz. Biz rekabet içindeyiz. 11 kişi oynayabiliyor. Hocam bugün bana bir anda şans verdi. Isın, seni oyuna sokacağım dedi. Hazır olmanız lazım. 90 dakika konsantre olup, maçı takip etmeniz lazım'' şeklinde konuştu.



SABRİ SARIOĞULU: ''DUYGUSAL ANLAMDA ETKİLEMEDİ DESEM YALAN OLUR''



Göztepe'nin tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu'da, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarıoğlu, ''Duygusal anlamda etkilemedi desem yalan olur. Sonuçta biz profesyonel futbolcularız, futbolun doğasında bu var. 21 yıldır emek verdiğim Galatasaray kulübüne rakip olarak çıktım. Bugün puan ya da puanlar almak için gelmiştik iyi de mücadele ettik. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü ilk yarıyı puan ya da puanlarla kapamak istiyorduk.İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdiğimize inanıyorum ama ikinci yarı daha iyi olacağız. İyi bir ekibiz, iyi bir takımız. Gerek başkanımız gerek hocamız olsun inanılmaz bir birliktelik var. İnşallah ikinci yarıya iyi başlayıp oyunumuzun üzerine katarak daha da fazla puanlar toplamaya çalışacağız'' dedi.



''FATİH HOCANIN GALATASARAY CAMİASI İÇİN İNANILMAZ BİR YERİ VARDIR''



Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına tekrar gelişi hakkında konuşan Sarıoğlu, mücadele öncesinde kendisini ziyaret ettiğini dile getirdi. Sabri, ''Sonuçta Fatih hoca benim futbol hayatımda önemli bir insandır. Beni hem direkt A Takımda oynatan hem de Milli Takıma ilk çağıran hocadır kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisine hayırlı olsuna gidip başarılar diledim. Tabii ki Fatih hocanın Galatasaray camiası için inanılmaz bir yeri vardır. Gelişi de zaten bugün taraftar bakımından destek bakımından kendini belli etti. Başarılar diliyorum. İnşallah biz de Göztepe olarak ilk yarı gibi ikinci yarı üzerine koyarak daha iyi performans gösteririz'' diye konuştu.



''TUDOR İLE HİÇ BİR ZAMAN PROBLEM YAŞAMADIM''



Igor Tudor ile kendisi arasında bir problem olmadığını ifade eden Sabri Sarıoğlu,''Kendisi ile konuştum. Benim konumum kendisi ile ilgili olmadığını söylemişti. O yüzden Tudor ile hiç bir zaman problem yaşamadım. Aksine benden gayet memnun olduğunu kendisi hem geçen sene hem de telefonda söyledi zaten'' şeklinde konuştu.



''GALATASARAY CAMİASINDA İYİ BİR YER EDİNDİĞİMİ GÖRDÜM''



Sabri Sarıoğlu, mücadele öncesi Galatasaray tarafından kendisine verilen plaket ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: '

'Tabii benim için çok mutluluk verici. Demek ki 21 yıl bunun 15'i profesyonel olan Galatasaray camiasında iyi bir yer edindiğimi gördüm bugün kendilerine teşekkür ediyorum.''



