Galatasaray genel kurul üyeleri aynı çatı altında toplanıyor

Galatasaraylılar Platformu 11 Mart'ta ilk buluşmasını gerçekleştirecek

İSTANBUL /

Galatasaray'a gönülden bağlı üyeler yeni bir çatı altında buluşuyor.

Tüm şahıs ve kurumlardan bağımsız olarak oluşturulan Galatasaraylılar Platformu çatısı altında toplanan genel kurul üyelerinin amacı Sarı - kırmızılı kulübün yönetsel, mali ve sportif yönlerinin iyileşmesine ve daha büyük başarılara imza atılmasına katkı sağlamak.

Sürekli ve online bir şekilde irtibat halinde olan Galatasaraylı üyelerin Basın Sözcülüğü'nü Ali Fatinoğlu üstlendi. Bir çok değerli Galatasaraylı işadamının toplanarak güç birliği yaptığı Platform, ilk büyük buluşmasını 11 Mart Cumartesi günü Taksim The Marmara Otel'de gerçekleştirecek.

Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri, tüm genel kurul üyeleri, Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin tamamı, eski Başkan ve yöneticiler de bu platformun ilk toplantısına davetli. Herkesin görüşlerini fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür ve renklerine gönülden bağlı bir şekilde sunacağı platformda Galatasaray'ın yarınlarına ışık tutulacak. Karşılıklı fikir alışverişi, sistematik ve uzun vadeli planlamalar üzerinde durulacak olan Galatasaraylılar Platformunda sürekliliğin sağlanması yolunda sağlam stratejiler üzerinde çalışılacak.