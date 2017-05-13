Galatasaray Gaziantep'e geldi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, yarın akşam deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor karşılaşması için Gaziantep'e geldi.

Sarı kırmızılı kafile, İstanbul'dan THY'ye ait özel uçakla akşam saatlerinde kente geldi. Gaziantep Havalimanı'nda sarı kırmızılı kafileyi taraftarlar, davul ve zurna eşliğinde karşıladı. Galatasaray'da, sakatlıkları bulunan Lionel Carole, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda ile kırmızı kart cezalısı Tolga Ciğerci'nin yer almadığı kafile, güvenlik önlemleri arasında konaklayacakları otele geçti. Yarın akşam Gaziantep Kalyon Arena'da oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Igor Tudor'un kafileye dahil ettiği oyuncu kafilesi şöyle:

"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Semih Kaya, Koray Günter, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu ve Birhan Vatansever."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Oyuncuların gelişi

- Takım otobüsü

- Güvenlik önlemleri

- Taraftarların slogan atması

- Genel ve detay görüntüler

HABER: METİN FARUK TAMER-KAMERA: AHMET ÖZER-GAZİANTEP-