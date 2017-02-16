Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finale çıktı

Galatasaray: 68 - Virtus Eirene: 66

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Galatasaray, evinde İtalyan takımı Virtus Eirene'yi 68 - 66 mağlup etti.

Deplasmanda ilk maçı 77-67 kazanan Sarı-kırmızılılar, rövanşta da rakibini yenerek çeyrek finalist oldu.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Goran Sljivic (Avusturya), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Evgeny Vetrov (Rusya)

Galatasaray: Işıl Alben 14, Pınar Demirok 6, Da Silva 2, Vitola 5, Jefferson 24, Deniz Çolakoğlu, Paris, Traore 12, Cansu Köksal 5

Virtus Eirene: Larkins 19, Nicholls 14, Gorini 5, Vanloo, Ndour 17, Consolini 5, Valerio, Formica 6, Bagnara

1. Periyot: 14-15

Devre: 34-34

3. Periyot: 50-55

Beş faulle oyundan çıkan: 31.25 Cansu Köksal (Galatasaray)

İSTANBUL /