Galatasaray - Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.KORAY ŞENER UNUTULMADIGeçen sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi sırasında hayatını kaybeden Koray Şener, bu sezonki derbi maçta da unutulmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, "Kalbimizdesin" yazılı ve Koray Şener'in resminin bulunduğu bir pankart açarken, iki takım taraftarları alkış tuttu.FATİH TERİM DERBİDE YER ALMADIGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maçlık cezasının son maçı olan Fenerbahçe derbisinde takımının başında yer alamadı. Terim bu maçla birlikte cezasını tamamlamış oldu. Deneyimli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİKGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakanın ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Terim, bu maçta görev alan Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Seri, Adem Büyük ve Andone yerine; Mariano, Lemina, Belhanda, Feghouli ve Falcao'ya şans verdi.Galatasaray derbide sahaya; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel ve Falcao ilk 11'iyle çıktı.FENERBAHÇE'DE 3 İSİM DEĞİŞTİFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçın ilk 11'inde 3 ismi değiştirdi. Yanal, sakatlığı bulunan Rodrigues'in yanı sıra Rami ve Deniz Türüç'ü yedek kulübesine çekti. Yanal, bu isimlerin yerine Isla, Emre Belözoğlu ve Jailson'a görev verdi.Fenerbahçe derbi için sahaya şu 11'le çıktı: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Kruse, Vedat Muriç.BELHANDA MASKE İLE OYNADIGalatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede çenesine bir darbe alan ve tedavi gören Younes Belhanda, kendisi için hazırlanan özel maske ile birlikte takımını Fenerbahçe maçında yalnız bırakmadı.DERBİ KAPALI GİŞEGalatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 6'ncı hafta mücadelesinde iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, tribünlerin tamamını doldururken, Fenerbahçe taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.