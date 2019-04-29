Galatasaray - Fenerbahçe: 74-59

İSTANBUL ()
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Turgut Işık, Tekin Özübir
GALATASARAY: Jefferson 25, Işıl Alben 12, Abdi 10, Macaulay 9, İnci Güçlü 6, İrem Naz Topuz, Sinem Ataş 3, Eda Şahin 2, Grigalauskyte 7, Sude Yılmaz
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Plum 10, Tuğçe Canıtez 4, Vaughn 8, Verameyenka 10, Ayşe Cora 6, Esra Ural Topuz, Özge Yavaş 2, Hartley 9, Tilbe Şenyürek
1'İNCİ PERİYOT: 23-18
İLK YARI: 39-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-48
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi 74-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Serinin dördüncü maçı yine Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray mücadeleyi kazanması halinde finale yükselecek.