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Galatasaray - Fenerbahçe: 74-59

İSTANBUL () SALON: Ahmet Cömert HAKEMLER: Mehmet Şahin, Turgut Işık, Tekin Özübir GALATASARAY: Jefferson 25, Işıl Alben 12, Abdi 10, Macaulay 9, İnci Güçlü 6, İrem Naz Topuz, Sinem Ataş 3, Eda Şahin 2, Grigalauskyte 7, Sude Yılmaz FENERBAHÇE:...

Galatasaray - Fenerbahçe: 74-59

İSTANBUL ()

SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Turgut Işık, Tekin Özübir
GALATASARAY: Jefferson 25, Işıl Alben 12, Abdi 10, Macaulay 9, İnci Güçlü 6, İrem Naz Topuz, Sinem Ataş 3, Eda Şahin 2, Grigalauskyte 7, Sude Yılmaz
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Plum 10, Tuğçe Canıtez 4, Vaughn 8, Verameyenka 10, Ayşe Cora 6, Esra Ural Topuz, Özge Yavaş 2, Hartley 9, Tilbe Şenyürek
1'İNCİ PERİYOT: 23-18
İLK YARI: 39-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-48

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi 74-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Serinin dördüncü maçı yine Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 1 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray mücadeleyi kazanması halinde finale yükselecek.

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