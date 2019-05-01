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Galatasaray - Fenerbahçe: 49 - 57

İSTANBUL,() -  SALON: Ahmet Cömert HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ergin Sarı, Süleyman Dağder Dağlı  GALATASARAY: Jefferson 16, Işıl Alben 5, Abdi 11, Macaulay 13, İnci Güçlü 2, İrem Naz Topuz 2, Sinem Ataş, Eda Şahin, Sude Yılmaz, Grigalauskyte  FENERBAHÇE:...

Galatasaray - Fenerbahçe: 49 - 57

İSTANBUL,() - 

SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ergin Sarı, Süleyman Dağder Dağlı 
GALATASARAY: Jefferson 16, Işıl Alben 5, Abdi 11, Macaulay 13, İnci Güçlü 2, İrem Naz Topuz 2, Sinem Ataş, Eda Şahin, Sude Yılmaz, Grigalauskyte 
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Plum 12, Tuğçe Canıtez 14, Zandalasini 16, Vaughn 2, Ayşe Cora, Özge Yavaş, Stokes 4
1'İNCİ PERİYOT: 17-18
DEVRE: 25-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 32-41

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 57-49'luk skorla mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin 5'inci maçı 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. 

(FOTOĞRAFLI)

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