Galatasaray - Fenerbahçe: 49 - 57

İSTANBUL,() -
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ergin Sarı, Süleyman Dağder Dağlı
GALATASARAY: Jefferson 16, Işıl Alben 5, Abdi 11, Macaulay 13, İnci Güçlü 2, İrem Naz Topuz 2, Sinem Ataş, Eda Şahin, Sude Yılmaz, Grigalauskyte
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Plum 12, Tuğçe Canıtez 14, Zandalasini 16, Vaughn 2, Ayşe Cora, Özge Yavaş, Stokes 4
1'İNCİ PERİYOT: 17-18
DEVRE: 25-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 32-41
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 57-49'luk skorla mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin 5'inci maçı 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
(FOTOĞRAFLI)