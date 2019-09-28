Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL ()

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 59 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 69 Emre Mor), Belhanda, Babel, Falcao (Dk. 90+3 Adem Büyük)

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Isla (Dk. 46 Deniz Türüç) (Dk. 90+2 Tolgay Arslan), Jailson, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Kruse, Ozan Tufan, Vedat Muriç

SARI KARTLAR: Marcao, Mariano (Galatasaray) - Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maç, 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Galatasaray ise 9 puana ulaştı.

22'nci dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından çektiği şutu Altay son anda kornere çeldi.

29'uncu dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza sahasına girerken buluşan Lemina, ayağının dışıyla uzak köşe vurdu, Altay son anda kurtardı.

33'üncü dakikada Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Nagatomo, topa son anda dokundu, Altay çeldi.

41'inci dakikada Galatasaray ceza sahasına gelen uzun topu Muriç, Tolga'ya indirdi. Tolga'nın plasesi dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

50'nci dakikada Luyindama uzun yolladı, seken top Mariano'da kaldı. Mariano'nun aradan bıraktığı topu filelere yollayan Falcao'nun golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

53'üncü dakikada Emre Belözoğlu, köşe vuruşunu hızlı kullandı. Topla buluşan Kruse, topu çekerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

54'üncü dakikada Mariano'nun içeri kestiği topta Lemina ile Gustavo arasında yaşanan bir pozisyondan dolayı sarı kırmızılı takım penaltı bekledi. VAR'a giden Çakır, penaltı pozisyonu öncesinde Babel'in topa eliyle müdahale ettiğine karar verdi.

60'ıncı dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram topu yerden içeri kesti. Falcao topa hamle yaparken, Kolombiyalı golcüden önce Jailson meşin yuvarlağa müdahale etti.

90+6'ncı dakikada Muriç'in attığı uzun pasta Muslera açıldı. Kruse'nin yaptığı kafa vuruşu boş kaleye doğru yönelirken, Luyindama topu çeldi.

Mücadelede başka gol fırsatı olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.



