Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL () - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda stretching ve core hareketleriyle başlandı. Daha sonra sahada yenilenme koşusu gerçekleştirildi.

Milli takımlarından dönen Younes Belhanda, Martin Linnes, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün ve Atalay Babacan antrenmanda yer aldı. İstanbulspor ile oynanan maçta tedbir amaçlı olarak yer almayan Selçuk İnan takımla birlikte çalıştı. Kostas Mitroglou, tedavisinin ardından salonda çalıştı. Yuto Nagatomo, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına başladı.

Sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.