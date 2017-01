Galatasaray, Ettifaq maçı için Arabistan'da

Jan Olde Riekerink, Selçuk İnan, Ettifaq Teknik Direktörü Juan Carlos Garrido ve kaleci Ahmed Kassar karşılaşma için de özel bir pasta kestiler

İSTANBUL- Galatasaray'ın Ettifaq ile Damman'da yapacağı özel karşılaşma öncesi her iki takımın hocası ve kaptanları basın toplantısında bir araya geldi. Basın toplantısı öncesi Jan Olde Riekerink, Selçuk İnan, Ettifaq Teknik Direktörü Juan Carlos Garrido ve kaleci Ahmed Kassar basına poz verdi. Ayrıca karşılaşma için de özel bir pasta kesildi.

Jan Olde Riekerink sözlerine “Burada olmaktan; Ettifaq ile oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum” diyerek başladı ve soruları şu yanıtları verdi:

"ANTALYA'DA ZAMANI İYİ KULLANDIK"

"Türkiye’de son maçımızı 28 Aralık’ta oynadık. 2017'nin ilk karşılaşmasını ise 14 Ocak'ta oynayacağız. 6 günlük küçük bir ara verdik. Son 5 günümüzü Antalya'da kamp yaparak ve ikinci yarıya hazırlanarak geçirdik. İki tane önemli deplasman maçı ile başlayacağız. Bu nedenle burada yapacağımız maç ve hazırlıklar büyük önem taşıyor. Ligde 3. Sıradayız. Liderle 3, ikinci ile 2 puan farkımız var. Önümüzdeki periyot çok önemli. Antalya’da geçirdiğimiz zamanı iyi kullandığımızı düşünüyorum. Kampın da sonunda iyi bir maç yapmak istedim. Ligin ikinci yarısına hazırlanmak için aynı şartlara sahip yerlerde oynamak önemli ama Antalya'da hava 11 dereceydi. Yarın maç saatinde ise 25 derece olacak."

"Ettifaq kendi liginde orta sıralarda. İspanyoI teknik adam Juan Carlos Garrido’yu Villarreal ve Brugge’dan tanıyorum. İyi bir eğitici. Hatta Villarreal gördüğüm en iyi eğitim sistemlerinden biriydi. Oyuncularınızı bu tip bir teknik adam çalıştırdığı için çok şanslısınız…"

"BU MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ..."

"Galatasaray çok büyük bir takım. Tüm dünyadan oyuncuları izliyoruz. Türkiye’de Suudi Arabistan futbolunu da izleme şansına sahibiz. Rakibimizin videolarını da inceledik. Bu maç bizim için sezonun geri kalanına hazırlık ifade ediyor. Lig maçından önceki son karşılaşmamız olacak. Oyuncularımın neler yapabileceğini görmek istiyorum. Antalya’daki kampta antrenman performansı farklıydı. Bu nedenle bu maç bizim için çok önemli…"

"İlgi çekici bir maç olacağını ümit ediyorum. İki takım için de iyi bir test olacak. Buradaki deneyimlerimiz sezonun geri kalanında lazım olacak. Karşılaşmanın bizim için ikinci yarı adına iyi bir başlangıç olmasını diliyorum..."

Kaptan Selçuk İnan, kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:

"İlk kez bir Türk takımı buraya geliyor. Burada önemli bir dostluk mesajı vermiş olacağız..."

"Doğruyu söylemek gerekirse isimlerini çok fazla aklımda tutamasam da Suudi Arabistan'da tanıdığım oyuncular var. Ülkemizde de maçlar gösteriliyor. Arap ülkelerinin maçlarını izlemeyi seviyorum. Gerek Suudi Arabistan'da gerek diğer Arap ülkelerinde çok beğendiğim oyuncular var. Güzel futbol oynanıyor. Gün geçtikçe kendilerini geliştiriyorlar. Bence ileride söz sahibi olabilecekler. Her Dünya Kupası'nda da Suudi Arabistan'ı görmek isterim..."

"Galatasaray taraftarı yarın tribünde Suudi Arabistan taraftarından daha mı çok olacak bilmiyorum ama nereye gidersek gidelim taraftarımız her yerde var... Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de havaalanına ilk geldiğimizde bizi bir taraftar grubu karşıladı. Aramızdaki bağ gönül bağı. Hep bizi takip ediyorlar ve desteklerini fazlasıyla gösteriyorlar..."

