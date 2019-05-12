Galatasaray: Emre Akbaba başarılı bir operasyon geçirdi

İSTANBUL /

Galatasaray Kulübü, sağ cruris tibia ve fibula (kaval ve baldır) kemiklerinde kırık bulunan futbolcusu Emre Akbaba'nın başarılı bir operasyon geçirdiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncumuz Emre Akbaba, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital‘da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce ve Liv Hospital doktorlarından Dr. Erden Ertürer tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."