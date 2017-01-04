Galatasaray, Emrah Başsan'ı kiralık gönderdi

Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi feshedilen Hamit Altıntop'a 825 bin Euro tazminat ödeyecek

İSTANBUL, ()

Galatasaray Kulübü, orta saha oyuncusu Emrah Başsan'ı Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübüne kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Emrah Başsan'ın sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübüne kiralandığı belirtilirken, "Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir" ifadesi kullanıldı.

Kulüp ayrıca, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Hamit Altıntop'a 825 bin Euro tazminat ödeneceğini bildirdi.