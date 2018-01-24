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Galatasaray  - Dynamo Kursk: 67 - 92

İSTANBUL,() Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu GALATASARAY:Allie Quigley 9, Ewelina Kobryn 13, Işıl Alben 3, Kaela Davis 11, Jelena Dubljevic 6, Olivia Epoupa 3, Gintare Petronyte 2, Tuğba Taşçı 2, Gizem Başaran,İrem Naz Topuz, Meltem Yıldızhan,...

Galatasaray  - Dynamo Kursk: 67 - 92

İSTANBUL,()

Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu
GALATASARAY:Allie Quigley 9, Ewelina Kobryn 13, Işıl Alben 3, Kaela Davis 11, Jelena Dubljevic 6, Olivia Epoupa 3, Gintare Petronyte 2, Tuğba Taşçı 2, Gizem Başaran,İrem Naz Topuz, Meltem Yıldızhan, Merve Uygül
DYNAMO KURSK: Epiphanny Prince 8, Angel McCoughtry 22, Sonja Petrovic 12, Helena Ciak, Nneka Ogwumike 4, Natalia Zhedik 15, Maria Vadeeva 6, Elena Kirillova, Kseniia Levchenko, Anastasia Logunova, Tatiana Vidmer
1'İNCİ PERİYOT: 16- 23
DEVRE: 26 - 47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49 -67 

Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13'üncü hafta karşılaşmasında Galatasaray, Ahmet Cömer Spor Salonu'nda konuk ettiği Dynamo Kursk'a 67 - 92 mağlup oldu. Bu sonuçla Rus temsilcisi 13'üncü maçta 13'üncü galibiyetini elde ederken, temsilcimiz Galatasaray ise 13'üncü maçta 7'nci mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Dynamo Kursk'tan Angel McCoughtry oldu.


 

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