Galatasaray Doğa Sigorta - Türk Telekom: 74-56

İSTANBUL ()

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 13, Göksenin Köksal 4, Harrison 12, Hayes 9, Auguste 20, Ayberk Olmaz 2, Caner Erdeniz 2, Erol Can Çinko 2, Can Korkmaz 6, Arapovic 4, Ege Arar, Hasan Emir Gökalp

TÜRK TELEKOM: Yunus Emre Sonsırma 6, Campbell 13, Landesberg 9, Gabriel, Stimac 12, Metin Türen 10, Ender Arslan,Fikret Can Akın, Kaya Peker 4, Nusret Yıldırım 2, Polat Kaya, Redding

1'İNCİ PERİYOT: 29-17

İLK YARI: 49-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-44

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28'inci hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta kendi sahasında Türk Telekom'u 74-56 yendi.