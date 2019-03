Galatasaray Doğa Sigorta - İstanbul BBSK: 93-74

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halit Can Cihan

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 2, Harrison 27, Caner Erdeniz 2, Hayes 26, Auguste 23, Hasan Emir Gökalp, Can Korkmaz 5, Ege Arar, Erol Can Çinko 5, Ayberk Olmaz, Klobucar 3

İSTANBUL BBSK: Holloway 16, Heslip 9, Ellis 10, Babic 12, Semih Erden 16, Mehmet Yağmur 9, Caner Topaloğlu 2, Minchev, Sabahattin Can Göndür

1'İNCİ PERİYOT: 22-18

İLK YARI: 50-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında İstanbul BBSK'yı 93-74 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison oldu.