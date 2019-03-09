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Galatasaray Doğa Sigorta - İstanbul BBSK: 93-74

İSTANBUL,()  SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halit Can Cihan GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 2, Harrison 27, Caner Erdeniz 2, Hayes 26, Auguste 23, Hasan Emir Gökalp, Can Korkmaz 5, Ege Arar, Erol...

Galatasaray Doğa Sigorta - İstanbul BBSK: 93-74

İSTANBUL,() 

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halit Can Cihan
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 2, Harrison 27, Caner Erdeniz 2, Hayes 26, Auguste 23, Hasan Emir Gökalp, Can Korkmaz 5, Ege Arar, Erol Can Çinko 5, Ayberk Olmaz, Klobucar 3
İSTANBUL BBSK: Holloway 16, Heslip 9, Ellis 10, Babic 12, Semih Erden 16, Mehmet Yağmur 9, Caner Topaloğlu 2, Minchev, Sabahattin Can Göndür
1'İNCİ PERİYOT: 22-18
İLK YARI: 50-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında İstanbul BBSK'yı 93-74 mağlup etti. Karşılaşmanın  en skorer ismi attığı 27 sayıyla Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison oldu.

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