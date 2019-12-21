Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor: 84-70
SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Semih Vural, Özge Şentürk GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 25, Webster 4, Göksenin Köksal 13,Poythress 10, Auguste 5, Whittington 14, Yiğit Arslan 8, Can Korkmaz 3, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir Gökalp FRUTTİ...
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Semih Vural, Özge Şentürk
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 25, Webster 4, Göksenin Köksal 13,Poythress 10, Auguste 5, Whittington 14, Yiğit Arslan 8, Can Korkmaz 3, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir Gökalp
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 12, Lopez 12, Jones 12, Olaseni 7,İzzet Türkyılmaz 9, Tevfik Akdamar, Can Maxim Mutaf, Riley 16, Tuğberk Gedikli, Evren Büker, Dusan Cantekin 2
1’İNCİ PERİYOT: 18-14
İLK YARI: 36-30
3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-52
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13’üncü haftasında Galatasaray Doğa Sigorta sahasında konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 84-70 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki 9’uncu galibiyetini alırken Bursa temsilcisi 7’nci kez mağlubiyet yaşadı.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:46
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:07
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:46
|Yatsı
|19:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|16
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Adana Demirspor
|16
|21
|10. Balıkesirspor
|15
|20
|11. Altay
|15
|20
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. İstanbulspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Arsenal
|18
|23
|10. Crystal Palace
|17
|23
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|18
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10