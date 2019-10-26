Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko’yu konuk ediyor

Yağmur YETİMOĞLU, İSTANBUL ()

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5’inci haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. 27 Ekim Cumartesi günü saat 15.15’te Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmaya Galatasaray Doğa Sigorta ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Emin Moğulkoç ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray Doğa Sigorta, 4 haftası geride kalan ING Basketbol Süper Ligi’nde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 7’nci sırada yer alırken, Fenerbahçe Beko ise şu ana kadar oynadığı maçlarda 4’te 4 yaparak averajla Pınar Karşıyaka’nın ardından 2’inci sırada bulunuyor.