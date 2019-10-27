Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe Beko: 83-64

Sezer AFŞAR - Yağmur YETİMOĞLU / İSTANBUL, () -

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Serdar Ünal, Ayşenur Yazıcıoğlu

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 17, Harrison 14, Moore 9, Göksenin Köksal, Auguste 8, Whittington 20, Yiğit Arslan 3, Can Korkmaz 8, Ege Arar 4

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 10, Sloukas 12, De Colo 16, Williams 14, Vesely 4, Ali Muhammed 2, Berkay Candan 2, Ahmet Düverioğlu 4, Datome

1'İNCİ PERİYOT: 17-21

İLK YARI: 35-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-55

BEŞ FAUL: 38.21 Vesely (Fenerbahçe Beko)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 83-64 yenerek ligdeki 4'üncü galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray Doğa Sigorta, Webster, Göksenin, Harrison, Moore ve Auguste ilk beşiyle başlarken, Fenerbahçe Beko'nun ilk beşi ise Melih, Sloukas, De Colo, Williams ve Vesely'den oluştu.

Maçın başında Nando De Colo ile etkili olan Fenerbahçe, rakibine hücum ribaundlarıyla sayı şansı tanısa da periyodun ilk 5 dakikalık bölümünü 4 sayı farkla önde geçti: 8-12. Televizyon molasının ardından rakibine sayı şansı tanımayan Fenerbahçe, Williams'tan bulduğu basketle farkı 2:39 kala 9'a çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 8-17. Periyodun kalan bölümünde hücumda daha etkili olan Galatasaray, Webster'dan bulduğu üçlükle farkı 4'e indirdi ve ilk periyodu 21-17 geride kapattı.

İki takım 2'nci çeyreğe hücumda etkili başlarken ilk üç dakika Fenerbahçe Beko'nun 28-24'lük üstünlüğü ile geçildi. Periyodun bitimine 2:27 kala gelen Galatasaray molasına Fenerbahçe De Colo'dan bulduğu serbest atış isabetleriyle 34-32 önde girdi. Periyodun geri kalan bölümünde de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, ilk devreyi 37-35 önde kapattı.

Galatasaray, 3'üncü çeyreğe etkili başlarken sarı-kırmızılı ekip Whittington'dan bulduğu basketle uzun süre sonra öne geçti: 40-39. Kalan bölümde iki takımda hücumda etkili performans sergilerken deplasman ekibi Melih'in serbest atıştan bulduğu isabetlerle periyodun son üç dakikasına 51-50 önde girdi. Bu dakikadan sonra savunmada rakibine kolay basket şansı vermeyen Galatasaray, karar çeyreğine 58-55 önde girdi.

Son periyoda Can ve Whittington'dan bulduğu üçlüklerle giren ev sahibi ekip, farkı 7'ye çıkardı: 64-57. Bu dakikadan sonra üstün oyununu devam ettiren ev sahibi ekip, Webster'dan bulduğu üç sayılık basketle farkı 12'ye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 69-57. Kalan bölümde rakibinin farkı indirmesine izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, mücadeleden 83-64 galip ayrıldı.

OBRADOVIC SAHAYA GİRDİ

İlk devrenin bitimine 24 saniye kala Fenerbahçe Beko'nun Williams'tan bulduğu sayı sonrasında Obradovic, Vesely'e faul yapıldığını söyleyerek itiraz etti. İtirazını sıklaştıran tecrübeli koç, sahaya girerek maçın hakemiyle bir süre pozisyonu tartıştı. Obradovic'e bu şiddetli itirazından dolayı teknik faul çalındı.

MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNDE

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibi desteklemek için tribündeki yerini aldı. Cengiz'in bu maçın ardından akşam Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de futbol takımını desteklemek için tribünde olması bekleniyor.

ERGİN ATAMAN DA MAÇI İZLEDİ

Öte yandan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da mücadeleyi tribünden izleyenler arasında yer aldı.