Galatasaray Doğa Sigorta, Eurocup'ta son 16 turuna yükseldi

Eurocup D Grubu 10'uncu ve son maçında Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı kendi sahasında 92-73 mağlup ederek 6'ncı galibiyetini aldı ve grubu ikinci sırada noktaladı. Daha önce gruptan çıkma hakkı kazanan Galatasaray, son 16 turunda mücadele edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-16 önde kapatan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk yarıyı da 56-33'lük üstünlükle geçti. Üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdürerek 74-52'lik skorla farkı koruyan sarı kırmızılılar, final periyodunda da avantajını kaybetmedi ve parkeden 92-73 galip ayrıldı.