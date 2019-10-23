Galatasaray Doğa Sigorta - Buducnost VOLI: 84-83

İSTANBUL, () -

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Jakub Zamojski (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 8, Whittington 20, Göksenin Köksal 5, Harrison 13, Auguste 18, Jones 3, Yiğit Arslan, Moore 12, Caner Erdeniz 3, Can Korkmaz, Ege Arar 2

BUDUCNOST VOLI: Cobbs 20, Bamforth 20, Sehovic, Martin 10, Danilo Nikolic 14, Meiers 10, Ivanovic, Popovic 2, Bozic 5, Ilic 2, Zoran Nikolic

1'İNCİ PERİYOT: 22-20

DEVRE: 42-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-60

NORMAL SÜRE: 76-76

7Days Eurocup D Grubu'nun 4'üncü hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta normal süresi 76-76 sona eren ve uzatmaya giden maçta Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 84-83 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 3'üncü galibiyetini elde ederken, konuk takım 4'üncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray Doğa Sigorta, D Grubu 5'inci haftasında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya ekibi Asseco Arka ile deplasmanda karşılaşacak.