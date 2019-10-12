Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Sigorta: 74-65

Basketbol Süper Ligi 3'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, kendi evinde konuk ettiği Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-65 mağlup ederek ligdeki 2'nci galibiyetini elde etti.

Maça Beşiktaş Sompo Sigorta savunmada etkili başladı. Deplasman ekibi ilk üç dakikada 6-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili olmaya başlayan Galatasaray, Whittington ve Harrison'dan bulduğu sayılarla ilk beş dakika 13-8 önde kapattı. Kalan beş dakikalık bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip ilk periyodu 21-16 önde kapattı.

2'nci periyoda Yiğit Arslan'ın etkili oyunuyla başlayan Galatasaray, 8:33 kala farkı 8'e çıkardı: 26-18. Bu periyotta Birkan Batuk ile etkili olan Beşiktaş, 2:33 kala Batuk'un üçlüğü ile farkı 3'e indirdi: 33-30.Periyodun geri kalan kısmında iki takımda hücumda etkili olamazken ev sahibi ekip devreye 37-32 önde girdi.

3'üncü periyoda Beşiktaş etkili başladı. Savunmada çok etkili bir oyun sergileyen deplasman ekibi, 6:13 kala Burak Can Yıldızlı'dan bulduğu üçlükle öne geçti: 39-41. Periyodun geri kalan kısmında da Theodore ile etkili olan Beşiktaş, karar periyoduna 52-48 önde girdi.

Galatasaray son çeyreğe hızlı girdi. Rakibine hücumda uzun süre sayı imkanı tanımayan ev sahibi ekip, 6:35 kala Can Korkmaz'ın serbest atışlardan bulduğu üç sayı ile birlikte 58-52 öne geçti. Periyodun geri kalan bölümünde pota altında Auguste ile etkili olan ev sahibi, Beşiktaş Sompo Sigorta'nın farkı kapatmasına engel oldu ve mücadeleden 74-65 galip ayrıldı.



