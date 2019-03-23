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Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan: 93-87

İSTANBUL () SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 18, Harrison 18, Caner Erdeniz 4, Hayes 11, Auguste 22, Ayberk Olmaz, Ege Arar 6, Erol Can Çinko 6, Göksenin Köksal, Can Korkmaz,...

Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan: 93-87

İSTANBUL ()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 18, Harrison 18, Caner Erdeniz 4, Hayes 11, Auguste 22, Ayberk Olmaz, Ege Arar 6, Erol Can Çinko 6, Göksenin Köksal, Can Korkmaz, Hasan Emir Gökalp 8
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı 9, Gibson 17, Erkan Veyseloğlu 17, Buva 18, Can Maxim Mutaf 2, Dusan Cantekin 2, Kenan Sipahi 5, Samet Geyik 6, Benzing, Enes Taşkıran 2
1'İNCİ PERİYOT: 20-22
İLK YARI: 47-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-62

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-87 mağlup etti.

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