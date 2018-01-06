Galatasaray Divan Kurulu'nun olağanüstü toplantısı yapıldı

Serhan TÜRK - İSTANBUL /

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret salonunda gerçekleşti.

Toplantı öncesi, Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş şehitler, kulübün bir numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı'nın ardından Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Divan Kurulu'nun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında yeni divan üyelerine bilgi sundu.

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Spor Kulübü'nün 1356 lisanslı sporcusu olduğunun ve bu sporcular içinde 264'ünün 2017 yılında milli takımlarda görev aldığının bilgisini verirken, 2017 yılında uluslararası ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış olan sporcu, antrenör ve yöneticilere Divan Başarı Beratı; sırasıyla Dursun Özbek, Faruk Süren, İrfan Aktar, Özkan Olcay, Celal Emon ve Nasuhi Sezgin tarafından takdim edildi.

Toplantı, Divan Kurulu üyeliğine hak kazanmış 166 üyeye sırasıyla Dursun Özbek, Faruk Süren, İrfan Aktar, Serdar Eder, Mustafa Turgun, Özer Berkay, Türker Aslan, Mehmet Bilen, Ömer Işıl ve Aykutalp Derkan tarafından Divan Kurulu beratlarının verilmesiyle sonlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İrfan Aktar'ın konuşması

- Divan Başarı Beratı'nın takdim edilmesi

- Genel detaylar