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Galatasaray -  Dinamo Moskova: 3-1 

İSTANBUL,() GALATASARAY - DİNAMO MOSKOVA: 3-1 SALON: TVF Burhan Felek HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Fabrizio Pasquali (İtalya) GALATASARAY: Gamze, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan, Kosheleva, Jack, Gizem (L) (İlkin, Aslı, Nursevil) DİNAMO...

Galatasaray -  Dinamo Moskova: 3-1 

İSTANBUL,()

GALATASARAY - DİNAMO MOSKOVA: 3-1
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Fabrizio Pasquali (İtalya)
GALATASARAY: Gamze, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan, Kosheleva, Jack, Gizem (L) (İlkin, Aslı, Nursevil)
DİNAMO MOSKOVA: Krotkova, Fetisova, Goncharova, Schcherban, Gendel, Vetrova, Talysheva (L) (Lyubushkina, Raevskaia (L), Babeshina)
SETLER: 19-25, 25-22, 25-15, 25-21
SÜRE: 99 dakika (25,25,24, 25)

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5'inci maçında Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup ederek gruptaki dördüncü galibiyetini elde etti.
Karşılıklı sayılarla başlayan sette konuk ekip ilk teknik molaya 8-7, ikinci teknik molaya ise 16-12 önde girmeyi başardı. Yakaladığı farkı koruyan Dinamo Moskova ilk 19-25'lik skorla kazandı ve 1-0 öne geçti.
2'nci setin başında da konuk takımın etkili oyunu devam etti. Konuk ekip, ilk sette olduğu gibi teknik molalara yine önde girdi. Galatasaray 18-18 ile eşitliği yakaladıktan sonra etkinliğini arttırdı ve seti 25-22 kazanarak 1-1'lik beraberliği sağladı.
3'üncü sete etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Teknik molaya 8-4 önde giren sarı-kırmızılılar, ikinci teknik molaya 16-10'luk üstünlükle girdi. Teknik molanın ardından rakibinin kendisine yakalamasına izin vermedi ve seti 25-15 kazanmayı başardı: 2-1.
4'üncü sete iyi başlayan taraf konuk ekip oldu. Konuk takım ilk teknik molaya 8-6 önde girerken, Galatasaray karşılaşmadaki etkinliğini artırdı ve yakaladığı 7 sayılık seriyle ikinci teknik molaya 16-9 önde girmeyi başardı. Molanın ardından etkili oyununu devam ettiren Galatasaray seti 25-21, maçı da 3-1 kazanmayı başardı. 
Sarı-kırmızılı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dördüncü galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti.

(FOTOĞRAFLI)

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