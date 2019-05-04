Galatasaray derbiye hazır

İSTANBUL () - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Kostas Mitroglou’nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Sarı kırmızılı oyuncugünü tedaviyle geçirdi.
Sarı kırmızılılar, Beşiktaş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.
İSTANBUL () - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.