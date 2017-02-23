Galatasaray derbi maça hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 22. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışması yapan Sarı-kırmızılılar, devam eden bölümde son vuruş çalışmaları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümünde ise savunma ve hücum setlerinin çalışıldığı taktik bir idman yapıldı.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL /