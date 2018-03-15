Galatasaray derbi galibiyetine hasret

Son 10 maçta 6 yenilgi, 4 beraberlik

En son galibiyet 2015'te

Ata SELÇUK/İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, dev derbide karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın son dönemdeki derbi performansı taraftarları hayal kırıklığına uğratırken, sarı kırmızılı camiayı da oldukça geriyor.

Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı son 10 derbide galip gelmeyi başaramadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 10 lig maçında sahadan gülen taraf olarak ayrılamayan Galatasaray, bu maçlarda 6 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti.

EN SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33'üncü haftasında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Beşiktaş'a karşı elde etmiş ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve sarı kırmızılı takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin ardından Galatasaray'ın yüzü derbilerde hiç gülmedi.

SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK

Sarı kırmızılılar bu süreçte Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybederken, birinde ise berabere kaldı. Cimbom, Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta ise 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 10 derbide yalnızca 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gol gördü.

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 8 derbinin sonuçları şu şekilde:

-2015-2016 Sezonu-

Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1

Beşiktaş - Galatasaray: 2-1

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

Galatasaray - Beşiktaş: 0-1

-2016-2017 Sezonu-

Beşiktaş - Galatasaray: 2-2

Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0

Galatasaray - Beşiktaş: 0-1

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1

-2017-2018 Sezonu-

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

Beşiktaş - Galatasaray: 3-0