Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI / GAZİANTEP ()

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GAZİANTEP FK: Günay - Oğuz Ceylan, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Djilobodji, Olkowski (Dk. 46 Diarra), Güray Vural, Chibsah, Twumasi (Dk. 68 Furkan Soyalp), Kayode (Dk. 83 Kenan Özer)

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Ahmet Çalık, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer Bayram (Dk. 66 Michael Seri), Lemina, Feghouli, Adem Büyük (Dk. 87 Taylan Antalyalı), Andone (Dk. 11 Babel)

GOLLER: Dk. 22 Ömer Bayram, Dk. 42 Feghouli (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan, Olkowski, Djilobodji (Gaziantep FK) - Lemina (Galatasaray)

Süper Lig'in 11’inci haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

10’uncu dakikada sakatlık yaşayan Andone oyuna devam edemedi. Değişiklik yapmak zorunda kalan konuk takımda oyuna Andone’nin yerine Babel girdi.

19’uncu dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel topu Feghouli’ye gönderdi. Feghouli topa hareketlenirken Gaziantep FK savunması son anda araya girerek topu kornere attı.

22’nci dakikada gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasına gelen topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Bayram’ın çektiği şut ağlara gitti: 0-1.

30’uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında içeriye gönderilen topa Twumasi hareketlendi. Luyindama son anda araya girerek topu kornere attı.

42’nci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Emre Taşdemir topu içeriye gönderdi. Müsait pozisyonda olan Feghouli meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.

49’uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasına yaklaşan Chibsah kaleye şutunu attı. Savunmadan seken topa hareketlenen Twumasi önünde kalan topa kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61’inci dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Feghouli arka direğe ortaladı. Djilobodji, uygun durumda olan Babel'e gelen topu engelledi.

69’uncu dakikada konuk takım atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli, uzak köşeye yerden vurdu ancak direğe çarpan top kalecinin kucağında kaldı.

80’inci dakikada serbest vuruş kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Feghouli’nin şutu direkten döndü.

Mücadele sarı kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.