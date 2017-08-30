Galatasaray, bonservisi Manchester City'de olan eski oyuncusu Jason Denayer ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Galatasaray Denayer ile anlaştı
Galatasaray, bonservisi Manchester City'de olan eski oyuncusu Jason Denayer ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
30 Ağustos 2017 Çarşamba 18:14
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