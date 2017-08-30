Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Galatasaray Denayer ile anlaştı (Geniş Haber)

Serhan TÜRK-İSTANBUL-() Galatasaray, Manchester City'den Jason Denayer'i 1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı yönetim, Belçikalı oyuncu için İngiliz kulübüyle anlaşmaya vardı. Denayer'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek...

Galatasaray Denayer ile anlaştı (Geniş Haber)

Serhan TÜRK-İSTANBUL-() Galatasaray, Manchester City'den Jason Denayer'i 1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı yönetim, Belçikalı oyuncu için İngiliz kulübüyle anlaşmaya vardı. Denayer'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Jason denayer, Manchester City kulübünün kendisini takasta kullanma önerisini reddetmiş ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da forma giyme isteğini belirtmişti. Denayer ile daha önce anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi ise İngiliz kulübünden gelecek yanıtı bekliyordu. Manchester City'nin kiralık teklifine olumlu yanıt vermesi sonucu transfer gerçekleşti.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314