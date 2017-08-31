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Galatasaray Denayer'i KAP bildirdi

İSTANBUL-() Galatasaray ,Jason Gregory Denayer ve kulübü Manchester City ile oyuncunun geçici transferi için anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde: "Profesyonel futbolcu...

Galatasaray Denayer'i KAP bildirdi

İSTANBUL-() Galatasaray ,Jason Gregory Denayer ve kulübü Manchester City ile oyuncunun geçici transferi için anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Jason Gregory Denayer ve kulübü Manchester City FC ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 210.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ile kiralama süresi içerisinde Türkiye'deki imaj hakları için 290.000 Euro olmak üzere toplam 500.00 Euro ödenecektir. Futbolcuya ise 2017-2018 futbol sezonu için 1.359.000 Euro sabit transfer ücreti ve takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir.
 

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