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Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek
Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçı kazanarak kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Son 5 resmi maçında 4 beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih...
SPOR 17.10.2019, 11:08
Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçı kazanarak kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Son 5 resmi maçında 4 beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamalar ile kadroda değişime gideceğinin sinyallerini vermiş ve ocak ayını işaret etmişti. Son olarak 13 Eylül'de sahasında Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, bu maçın ardından çıktığı 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 Süper Lig karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi.
Ligde yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla haftaya 10. sırada girdi.
FALCAO VE LEMINA, SİVAS'A KARŞI ZOR
Sarı kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao ve Mario Lemina, bu hafta yapılan idmanlarda takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel çalışmalar yaptılar. Terim, bu iki oyuncuyu Sivasspor'a karşı kullanmayıp, Real Madrid maçına kadar hazır hale gelmelerini planlıyor. Christian Luyindama da bir süredir takımdan ayrı çalışırken, bu ismin de Sivasspor'a karşı oynanacak maçta forma giymesi şüpheli. Geçen sezon sakatlık geçiren ve hala tedavi süreci devam eden Emre Akbaba da kendisi için hazırlanan özel programla birlikte çalışmalarına devam ediyor.
MİLLİ TAKIMLARDA FİRE YOK
Galatasaray'da milli ara firesiz kapatıldı. Milli takımlara giden 7 oyuncu sakatlık yaşamadan takıma geri dönerken, milli takımlara gitmeyen oyuncular ise Demir Grup Sivasspor maçına odaklandı ve çalışmalarını sürdürdü.
Sarı kırmızılı takım yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Yarın oynanacak Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçının muhtemel sakat-cezalı ve muhtemel 11'leri şöyle;
GALATASARAY
Muslera- Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Feghouli, Jimmy Durmaz, Andone
SAKAT: Emre Akbaba, Lemina, Falcao*
CEZALI: Mariano
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 650 TL, 2. Kategori 550 TL, 3. Kategori 500 TL, 4. Kategori 500 TL, 5. Kategori 400 TL, 6. Kategori 350 TL, 7. Kategori 300 TL, 8. Kategori 200 TL, 9. Kategori 150 TL, 10. Kategori 110 TL, 11. Kategori 100 TL, Misafir Tribünü 100 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Mert Yandaş, Fernando, Emre, Abdou Traore, Yatabare
SAKAT: Rybalka
CEZALI: Yok
Ligde yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla haftaya 10. sırada girdi.
FALCAO VE LEMINA, SİVAS'A KARŞI ZOR
Sarı kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao ve Mario Lemina, bu hafta yapılan idmanlarda takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel çalışmalar yaptılar. Terim, bu iki oyuncuyu Sivasspor'a karşı kullanmayıp, Real Madrid maçına kadar hazır hale gelmelerini planlıyor. Christian Luyindama da bir süredir takımdan ayrı çalışırken, bu ismin de Sivasspor'a karşı oynanacak maçta forma giymesi şüpheli. Geçen sezon sakatlık geçiren ve hala tedavi süreci devam eden Emre Akbaba da kendisi için hazırlanan özel programla birlikte çalışmalarına devam ediyor.
MİLLİ TAKIMLARDA FİRE YOK
Galatasaray'da milli ara firesiz kapatıldı. Milli takımlara giden 7 oyuncu sakatlık yaşamadan takıma geri dönerken, milli takımlara gitmeyen oyuncular ise Demir Grup Sivasspor maçına odaklandı ve çalışmalarını sürdürdü.
Sarı kırmızılı takım yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Yarın oynanacak Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçının muhtemel sakat-cezalı ve muhtemel 11'leri şöyle;
GALATASARAY
Muslera- Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Feghouli, Jimmy Durmaz, Andone
SAKAT: Emre Akbaba, Lemina, Falcao*
CEZALI: Mariano
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 650 TL, 2. Kategori 550 TL, 3. Kategori 500 TL, 4. Kategori 500 TL, 5. Kategori 400 TL, 6. Kategori 350 TL, 7. Kategori 300 TL, 8. Kategori 200 TL, 9. Kategori 150 TL, 10. Kategori 110 TL, 11. Kategori 100 TL, Misafir Tribünü 100 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Mert Yandaş, Fernando, Emre, Abdou Traore, Yatabare
SAKAT: Rybalka
CEZALI: Yok
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