Galatasaray'dan tatsız prova

Galatasaray - AEK: 2-3

ATİNA () - Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'ya 3-2 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan'da bulunan sarı kırmızılılar, TFF Süper Kupa öncesi son karşılaşmasını AEK ile oynadı. Galatasaray karşılaşmaya İsmail, Nagotomo, Maicon, Serdar, Carole, Fernando, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues ve Gomis ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 22'nci dakikasında Galatasaray, Maicon'un golüyle skoru 1-0 yaptı. 35'inci dakikada AEK, Livaja'nın ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı iki tarafın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan AEK, 52'nci dakikada Bakasetas'ın golüyle 2-1 öne geçti. 56'ncı dakikada Yunan ekibi, Mantalos'un attığı golle skoru 3-1'e getirirken, 67'nci dakikada Maicon'un serbest vuruştan attığı golle sarı kırmızılılar skoru 3-2 yaptı. Maçta başka gol olmazken; Galatasaray, AEK'ya 3-2 mağlup oldu.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaraylı futbolcular karşılaşma öncesi ısınma hareketlerine hem Yunanca hem de Türkçe “Geçmiş olsun Komşu” yazan tişörtlerle çıktı. Yunanistan’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, sarı kırmızılı takım mücadelede kollarında siyah bant olan formalarla yer aldı.

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