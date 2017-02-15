Galatasaray'dan Riekerink'e teşekkür

Galatasaray Kulübü, görevine son verilen teknik direktör Jan Olde Riekerink'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"14 Şubat 2017 Salı günü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı'nın Hollandalı Teknik Direktörü Sayın Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılması kararı alınmıştır.

Galatasaray'ın başında ilk resmi maçına 2 Nisan 2016'da Eskişehir deplasmanında çıkan Jan Olde Riekerink, 2015-16 sezonundaki 9 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe galibiyetiyle Türkiye Kupası'nı; Beşiktaş'ı yenerek de Süper Kupa'yı kazanan takımın başında yer aldı.

2016-17 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk 20 haftasında takımımızı çalıştıran Jan Olde Riekerink'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

İSTANBUL /