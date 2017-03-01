Galatasaray'dan oynamadan giden Grosskreutz hastenelik oldu

FRANKFURT,() - GEÇTİĞİMİZ sezon Galatasaray'a transfer olan ancak Dortmund kariyeri olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı formayı doğru dürüst sırtına geçiremeyen Grosskreutz'un gece gezmesi ve alkollü hali başına büyük işler açtı.

Gece kulübünden sarhoş halde çıkan Stuttgartlı futbolcu, sokakta alkolünde etkisiyle gençlerle laf dalaşına girdi. Ancak dakikalar sonra karşısındakilerin tekmeli, yumruklu şiddetiyle yüzü gözü kan içinde kaldı. Güçlükle hastaneye giden Alman futbolcunun tedavisi hala sürüyor.