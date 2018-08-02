Galatasaray'dan Mevlüt Uysal'a ziyaret

İSTANBUL () - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz; ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis İkinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ da yer aldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun çevre düzenlemesi ve ulaşım, ziyarette ele alınan başlıca konular oldu.

Başkan Mustafa Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a isminin yazılı olduğu 7 numaralı formayı hediye etti.

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