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Galatasaray'dan KAP'a açıklama

"Şirketimiz 2017/18, 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonlarında UEFA başabaş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir" İSTANBUL,() Galatasaray, UEFA tarafından açıklanan cezalar için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada...

Galatasaray'dan KAP'a açıklama

"Şirketimiz 2017/18, 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonlarında UEFA başabaş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir"

İSTANBUL,()

Galatasaray, UEFA tarafından açıklanan cezalar için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.
Sarı-Kırmızılı Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Mali Fair Play Kriterleri; başabaş hesap durumu  soruşturma süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi arasında yapılandırma anlaşması imzalanmıştır. 
Yapılan anlaşmanın detayları şu şekildedir:
* Yapılandırma anlaşması, 2018/19, 2019/20, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarını kapsamaktadır. 
* Şirketimiz, 2021/22 izleme periyodunda (2017/18, 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları) UEFA başabaş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir. 
* Şirketimiz, 2017/18 sezonu için azami 50 Milyon Avro ve yapılandırma sezonlarını içeren 2018/19 sezonu için azami 20 Milyon Avro, 2019/20 sezonu için azami 10 Milyon Avro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt etmektedir.
* Şirketimiz anlaşma süresi boyunca personel giderleri/toplam gelirler oranında, futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde ve net banka borç seviyesine getirilen sınırlandırmalara uymayı taahhüt etmektedir. 
* Şirketimiz, sözkonusu sezonların her birinde anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 25 kişilik UEFA A listesine 2018/19 sezonunda 21 oyuncu, 2019/20 sezonunda 22 ve 2020/21 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. 2021/22 sezonundan itibaren ise bu sınırlandırma sona erecektir. 
* Şirketimiz, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları)  pozitif olması şartını içermektedir. Bu sınırlama, önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda 2021/22 sezonunda kaldırılacaktır. Halihazırda UEFA 2017/18 A listesinde yer alan oyuncular ile, sözleşmesi bitmiş ve serbest oyuncular ile imzalanacak sözleşmeler bu sınırlama kapsamında değildir. 
* Şirketimiz toplam 6 Milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup ilgili tutar 2017/18, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edilecektir.

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