Galatasaray'dan fair play örneği

İSTANBUL /

Galatasaray'ın U14 Futbol Takımı'nda forma giyen Beknaz Almazbekov, fair play davranışına imza attı.

Futbolda U14 Ligi'nin 25'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği İstanbulspor'u 2 - 0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Beknaz Almazbekov ve 57'nci dakikada Baran Demiroğlu kaydetti.

FAIR-PLAY ÖRNEĞİ

Bu arada Galatasaraylı futbolcu Beknaz Almazbekov, fair play örneği gösterdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda Beknaz'ın ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Tuğçe Duman penaltı noktasını gösterdi. Hakeme pozisyonun penaltı olmadığını söyleyen Beknaz, daha sonra topun başına geçti. Ancak genç futbolcu penaltı atışında topu dışarı attı. Beknaz, bu hareketi sonrası takım arkadaşları ve rakip takım oyuncuları tarafından tebrik edildi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Galatasaray U14 Teknik Sorumlusu Ali Keleşoğlu, "Galatasaray'da bir gelenektir, iyi futbolcu olmanın yanında iyi insan olmak. O pozisyonda bizimle de gözgöze geldi. Yanlış karardı. Bizce de penaltı yoktu, o nedenle Beknaz çok güzel bir hareketle topu dışarı attı. Bize öğretileni biz de oyuncularımıza aktarıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Penaltı pozisyonu

- Beknaz'ın topu dışarı atması