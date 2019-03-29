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Galatasaray'dan Diagne açıklaması

Diagne’nin sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edildiği belirtildi İSTANBUL / Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün...

Galatasaray'dan Diagne açıklaması

Diagne’nin sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edildiği belirtildi

İSTANBUL /

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve sürat ile ısınma hareketleri yapan Sarı-kırmızılılar, daha sonra dörde dört hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale dayanıklılık çalışması gerçekleştirilirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idman tamamlandı.
Milli takım kamplarından dönen oyunculardan Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde çalışırken, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru ise adaptasyon çalışması yaptı.
Mbaye Diagne’nin ise yapılan ileri tetkiklerinde sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edildiği belirtildi. Senegalli golcünün tedavisine başlanıldığı ifade edildi.
Öte yandan Konstantinos Mitroglou'nun da tedavisinin ardından salonda çalıştığı bildirildi. Yuto Nagatomo da, fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına devam etti.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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