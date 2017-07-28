Galatasaray'dan çifte transfer

Feghouli ve Fernando Galatasaray'da

SERHAN TÜRK - İSTANBUL, ()

Kadrosuna Belhanda, Gomis, Maicon ve Mariano'yu katan sarı-kırmızılılar, Feghouli ve Fernando transferlerini de bitirdi.

West Ham'da forma giyen Sofiane Feghouli için uzun süredir görüşme halinde olan Galatasaray yönetimi, mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Cezayirli oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray, oyuncunun kulübü West Ham'a 4.5 milyon Euro, oyuncuya ise yıllık 3.8 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray Fernando transferinde de istediğini aldı. Oyuncunun kulübü Manchester City ile 5 milyon 250 bin Euro karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, oyuncu ile de yıllık 3 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına anlaştı.

İki oyuncunun da önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.