Galatasaray'dan Carole açıklaması

İSTANBUL-() Galatasaray, Sevilla'ya kiralanan Fransız futbolcu Lionel Carole için İspanyol kulübünden 350 bin Euro alacak.

Galatasaray'ın,KAP'a yahtığı açıklamaya göre, İspanyol kulübü bir sezon kiraladığı Carole için sarı-kırmızılılara 350 bin Euro ödeyecek. Sevilla'nın, 31 Mayıs 2018'e kadar, 3 milyon 500 bin Euro karşılığında Carole'nin bonservisini alma hakkı da bulunuyor.

