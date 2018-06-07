Galatasaray'dan Balotelli açıklaması

İSTANBUL,()

Galatasaray Spor Kulübü, Mario Balotelli ile ilgili herhangi bir transfer girişiminin bulunmadığını açıkladı.

Bir süredir basında çıkan 'Galatasaray, Mario Balotelli ile görüşme halinde' haberlerine sarı kırmızılı kulüpten yalanlama geldi. Galatasaray Kulübü resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Mario Balotelli ile herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır" denildi.